Biden söyledi, Başkan Savaş doğruladı | Video

ABD Başkanı Biden’in “Erdoğan'ı yenmeleri için onları desteklemeliyiz” şeklinde sözleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından doğrulandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Cumhurbaşkanı adayını, ulusal ve uluslarası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar” itirafında bulundu.