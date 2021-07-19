Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Mavi Kapı detayı

Son dakika... Yanlışlık cinayetinde 'mavi kapı' detayı! Mavi kapı sonları oldu İki evin de kapısı mavi, iki ev de köşe başında olunca katil evleri karıştırmış Osman Müge Anlı'ya çıkınca panik yapmışlar. İşte Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in öldürüldüğü olayla ilgili çarpıcı ayrıntılar

Son dakika... Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı.