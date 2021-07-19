Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi olayındaki cinayet itirafı sonrası Büşra Büyükşen'den ilk açıklama!
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayı ve çifte cinayet itirafı sonrası Büşra Büyükşen'den flaş açıklamalar...
Müge Anlı'da gündem olay Büyükşen çifti cinayetinde azmettirizi Esra'dan şeytani hile "Hamileyim..."