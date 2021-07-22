SABAH. COM.TR ÖZEL - ABD'nin iktidar karşıtı kurumlara para desteğine tepki yağdı: Bu buz dağının görünen kısmı!

Türkiye'deki kendisini solcu olarak tanımlayan medyanın; ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığının ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin, Chrest Foundation Vakfı'ndan 476 bin dolar hibe aldığı öğrenildi. Chrest Foundation Vakfı; haber siteleri 140Journos'un 60 bin dolar ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 124 bin 15 dolar aldığı açıkladı.
Gazeteciler, siyasiler ve medya dernek temsilcileri; Türkiye'nin kendisini solcu diye tanımlayan gazeteci ve haber sitelerinin ABD tarafından fonlandığının ortaya çıktığını belirterek, "Bu Amerikan tipi solculuk!" ifadelerini kullandı.
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TURAN: FONLANAN MEDYA TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA OLUŞTURULAN CEPHENİN HARÇLIKLARI
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan: "Günümüzde demokratik ve açık toplumun olmazsa olmaz kurumlarından olan medyanın önemi internetle beraber daha da arttı."
"Gelişmekte olan ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini elinde tutmak isteyen emperyal güç ABD; askeri müdahalelerle yön veremediği devletlere son dönemde daha risksiz, daha ucuz yöntemler arayışına girdi."
"Kimi zaman kullanışlı bir terör ve tedhiş örgütlerini, kimi zaman yerli işbirlikçilerini bu iş için görevlendirdi. Ülkemizdeki darbeler tarihine baktığımızda bunu çok net olarak görebiliriz."
"Son olarak bir ABD sitesinde fonlanan kuruluşların açıklanması ABD'nin emperyal hedeflerini gerçekleştirmek için artık dışardan müdahale yerine toplumu ve siyaseti dizayn etmek için bir takım medya ve STK kuruluşlarını kullandığı ortaya çıktı."
"Şimdi piyonları bir kenara koyalım ve fotoğrafın tamamına bakalım. Amerikalılar ne kadar iyi insanlar. Ülkemizde basın özgürlüğü için dolar dağıtıyorlar. Almanlar da öyle. İngilizler de. Hatta Suudiler bile. Türkiye'yi pek seviyorlar. Galiba biz art niyetliyiz(!)"
"ABD körfezde ülke yönetimlerini, balkanlarda askeri gücünü kullanarak yaptıklarını Türkiye'de 'soft power' diye nitelendirilen algı oluşturmayla yapmak istiyor. ABD'nin bu isteği ve tavrı emperyalist hedefleri için oldukça makul ve anlaşılabilir. Ama ülkemizdeki kuruluşların buna teşne olmaktan öte koşarak teslim olması çok hazindir."
"Birtakım çevrelerinde bunu 'ne var ki bunda' şeklinde değerlendirmeleri işin ciddiyetini ve vehametini ortaya koymaktadır. Birde fonlanan kişi ve kesimlerin 'tarafsız-bağımsız' diye nitelendirilmesi, yerli ve milli duruş sergileyenlerin de 'yandaş' olarak görülmesi tam bir Amerikan oyunudur."
"PYD'yi, YPG'yi PKK ile bir görmeyen anlayışın 15 Temmuz sonrasında ülkemizi kuşatma girişimlerine sahip çıkması, yok sayması boşuna değildir. Aziz milletimiz her zamanki olgunluk ve ferasetle ABD'den yemlenen bu kuruluşların yaptığı algı operasyonlatına prim vermemesi takdire şayandır."
ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Yüz binlerce Dolar parayı neden alıyorlar? İşte o gazeteciler ve basın kuruluşları...
"Geçmişte sünni-alevi, laik-antilaik, Türk-Kürt oyunların tutmayan CIA senaryolarından bugünlere geldik. Cumhur ittifakının 'dış güçler' tabiriyle istihza edenlerin kimler olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz."
"Burada açıklanan isimler, rakamlar buz dağının görünen kısmıdır. YPG'ye, PKK'ya bütçeden ayrılan ödenekler, fonlanan medya bütün bunlar Türkiye'nin karşısında oluşturulan cephenin harçlıklarıdır."
"Biz piyonları da arkasındakileri de biliyoruz. Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de attığımız adımlar bu bilinçle yapılmaktadır. Yabancı bir ülkeden aldıkları mali fonlarla burada gazetecilik yaptığını, STK olduklarını beyan edenlerin hala içimizde gerdan kırarak gezmeleri ne kadar ve nasıl bir karaktere sahip oldukları hakkında bize fikir vermektedir."
"Ülkemizde bu tür oluşumlar fonlanmakta, sosyal medya ve diğer mecralarda algı operasyonları yapılmaktadır. Daha yakın tarihte birçok sözde haber siteleri tarafından Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan yalan haberleri hatırlatmak isterim. Hükümetimizin kimlerle uğraştığını, nasıl bir yapıyla mücadele ettiğimizi çok şükür milletimiz görmektedir."
"Küresel efendilerinin fonladığı kurumların amacı bu tür operasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmek, kendi istedikleri çizgiye çekmektir. Bunlar beyhude çabalardır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli politikalarla, Cumhur ittifakı olarak her alanda bağımsız Türkiye için, milletimiz için mücadelesine devam edecektir."
"İster ABD tandanslı, ister AB menşeli olsun topyekün ülkemizi ve milletimizi hedef alan, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya matuf, bölgemizde yeni çatışma alanları çıkarmak isteyenlerle mücadelemiz sürecektir. Buna kararlı, azimli ve hazırlıklıyız. Türkiye, onların istediği gibi at koştırabileceği bir muz cumhuriyeti veya üçüncü dünya ülkesi değildir."
ÖZKAYA: "AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'DEKİ ETKİ ELEMANLARINA FONLAMAKTA"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukatı Ali Özkaya: "Anadolu'da bir söz vardır: 'Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallardı' diye. Biden'ın açıklamalarından sonra görüyoruz ki Avrupa Birliği de Türkiye'deki etki elemanlarına fonlamakta ve çıkarlarına uygun şekilde haber yorum görüş ve eleştiri şeklinde gazetecileri çalıştırmaktadır. Bu basın tarihimiz basın özgürlüğü ve milli değerlere bağlılık açısından 100 kızartıcı davranıştır. Bu utanılacak bir durumdur"
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İNAN: "ABD'NİN DOLARLARIYLA DESTEKLENEN 'BAĞIMSIZ' HABER SİTELERİ"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Yeni nesil olduğunu iddia eden, ABD'nin dolarlarıyla desteklenen 'bağımsız' 'muhalif' 'özgür' kısacası satılmış haber siteleri. Yersen..."
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Her fırsatta Türkiye'deki bağımsız medya gruplarının hedef alınmasını sağlayan zihniyet adeta 'cambaza bak' diyerek besleme, tetikçi, yandaş medyasını oluşturmaya devam ediyor. Gelelim sorulması gerekenlere: Batı neden Türkiye'de belli medya gruplarını besler? Batıya iradelerini satan sözde gazeteciler 'gazetecilik onuru' gibi kavramları hangi yüzle kullanıyorlar? Türkiye'de bu grupları besleyenleri soru olarak eklememe lüzum yok sanırım."
İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki | Video
ALTUN: YENİ KİSVELER ALTINDA BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYİZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini söyledi.
Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Fahrettin Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.
Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz."
"Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."
UMED: "ABD'NİN BESLEDİĞİ MEDYANIN YAPTIĞI FAALİYETLER 5. KOL FAALİYETİ"
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED):
"Geçen yıl Temmuz ayında, ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress, 'Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı' adında bir rapor yayınlamış, Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımıştı."
"Önceki gün ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı. Yayımlanan listede, Türkiye'de 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 yer aldı…"
"Emperyalizmin medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vermesini kalemlerini vesayet altına alması olarak görüyor, fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz."
"ABD sermayesi müdahalecidir. Sömürücüdür. Dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için kullandığı en büyük silah dolardır. Anlaşılan ABD, Türkiye'de operasyon medyasını inşaa etmiş, fiilî müdahale ile ele geçiremediği milleti beslediği medya ile ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bu işgal girişimidir. Bu gayri nizami harp tekniğidir. Bu psikolojik harekattır. Bu toplum mühendisliğidir."
"Beslediği medyanın yaptığı faaliyetler de 5. kol faaliyetidir.
Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği olarak öncelikle emperyalizmin yeni savaş konseptine emir eri olan medya kuruluşlarını kınıyoruz. Emperyalizm karanlık ajandasında görev almak bu ülkeye yapılan büyük ihanettir."
"Aldıkları görev gereği, algıları gerçeğin önüne koyabilme, yalanı meşrulaştırma, değerleri zayıflatma, tarihi, milli, manevi bağları etkisizleştirme, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapma, Emperyalizme karşı mücadelede duyarsızlaştırma çabaları içerisinde olmak, hıyanettir. Asla gazetecilik değildir."
CESUR: "'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' FİLAN DİYORLAR KOMEDİYE BAK…"
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: "%100 İsveç Başkonsolosluğu sponsorluğuyla Can Dündar denen Türkiye düşmanını güzelleyen belgesel çekenler 'basın özgürlüğü' filan diyorlar komediye bak…"
Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci: "Amerikan tipi solculuk!"
Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan: "Bunun sadece bir kaynaktan aldıkları fon olduğunu belirtmekte fayda var. 'Özgür' basın, bunu da yazın"
ŞAHİN: AMERİKAN EMPERYALİZMİNE İYİ DİRENİYORLAR
Gazeteci-yazar Zafer Şahin: "ABD merkezli Chrest Vakfı resmi sitesinde, Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarını açıkladı. En çok parayı Ruşen Çakır almış! Varolsun yoldaşlar. Amerikan emperyalizmine iyi direniyorlar:) Vatansever gazetecileri yandaş diye hedef gösteren bu tipleri iyi tanı Türkiye. 68 kuşağı Amerikan 6. Filosunu denize dökmekle övünürdü. Zamane solcuları ABD parasıyla fonlanmanın iyi bir şey olduğunu savunuyor! Deniz Gezmiş bunları görse dalardı. Net..."
Gazeteci-Yazar Pınar Aydın: "Bunlar sadece bir yerden aldığı paralar. Siyasilerden, belediyelerden aldığı paralar da var. Öyleyse muhalif gazetecilerin, yatları villaları olması şaşırtıcı değil, tiksinç"
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ALABARDA: "AMA TURPUN BÜYÜKLERİ DAHA HEYBEDE..."
Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda: "Fondaş medyanın şirinesi (Şirin Payzın) ve İstanbul'daki siyasi ayağı Dr. Kanas da (Canan Kaftancoğlu) topa girdi. Ama turpun büyükleri daha heybede... Sureti haktan gözükmeye gayret edip '...ama F35 ..' diye başlayan cümleler ile ekranda arzı endam eden silah lobicilerine ve yazdıkları güzellemelere de geleceğiz."
Gazeteci-yazar Gaffar Yakınca: "Kimseden bir kuruş menfaati olmayan bizim gibi gazeteciler 'yandaş', bu Amerikan uşakları ise 'itibarlı gazeteci' oluyor öyle mi? Demokratik bir ülkede yüzlerine tükürülmesi gereken adamlar, bizde utanmadan çalım satmaya devam ediyor. Rezillik. Hepsinin profilinde havalı sıfatlar yazıyor. Hepsi 'solcu', hepsi muhalif. Ve hepsi aynı derecede arsız."