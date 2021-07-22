SABAH. COM.TR ÖZEL - ABD'nin iktidar karşıtı kurumlara para desteğine tepki yağdı: Bu buz dağının görünen kısmı!

Türkiye'deki kendisini solcu olarak tanımlayan medyanın; ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığının ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin, Chrest Foundation Vakfı'ndan 476 bin dolar hibe aldığı öğrenildi. Chrest Foundation Vakfı; haber siteleri 140Journos'un 60 bin dolar ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 124 bin 15 dolar aldığı açıkladı.

Gazeteciler, siyasiler ve medya dernek temsilcileri; Türkiye'nin kendisini solcu diye tanımlayan gazeteci ve haber sitelerinin ABD tarafından fonlandığının ortaya çıktığını belirterek, "Bu Amerikan tipi solculuk!" ifadelerini kullandı.

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TURAN: FONLANAN MEDYA TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA OLUŞTURULAN CEPHENİN HARÇLIKLARI



AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan: "Günümüzde demokratik ve açık toplumun olmazsa olmaz kurumlarından olan medyanın önemi internetle beraber daha da arttı."

"Gelişmekte olan ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini elinde tutmak isteyen emperyal güç ABD; askeri müdahalelerle yön veremediği devletlere son dönemde daha risksiz, daha ucuz yöntemler arayışına girdi."

"Kimi zaman kullanışlı bir terör ve tedhiş örgütlerini, kimi zaman yerli işbirlikçilerini bu iş için görevlendirdi. Ülkemizdeki darbeler tarihine baktığımızda bunu çok net olarak görebiliriz."

"Son olarak bir ABD sitesinde fonlanan kuruluşların açıklanması ABD'nin emperyal hedeflerini gerçekleştirmek için artık dışardan müdahale yerine toplumu ve siyaseti dizayn etmek için bir takım medya ve STK kuruluşlarını kullandığı ortaya çıktı."



"Şimdi piyonları bir kenara koyalım ve fotoğrafın tamamına bakalım. Amerikalılar ne kadar iyi insanlar. Ülkemizde basın özgürlüğü için dolar dağıtıyorlar. Almanlar da öyle. İngilizler de. Hatta Suudiler bile. Türkiye'yi pek seviyorlar. Galiba biz art niyetliyiz(!)"



"ABD körfezde ülke yönetimlerini, balkanlarda askeri gücünü kullanarak yaptıklarını Türkiye'de 'soft power' diye nitelendirilen algı oluşturmayla yapmak istiyor. ABD'nin bu isteği ve tavrı emperyalist hedefleri için oldukça makul ve anlaşılabilir. Ama ülkemizdeki kuruluşların buna teşne olmaktan öte koşarak teslim olması çok hazindir."



"Birtakım çevrelerinde bunu 'ne var ki bunda' şeklinde değerlendirmeleri işin ciddiyetini ve vehametini ortaya koymaktadır. Birde fonlanan kişi ve kesimlerin 'tarafsız-bağımsız' diye nitelendirilmesi, yerli ve milli duruş sergileyenlerin de 'yandaş' olarak görülmesi tam bir Amerikan oyunudur."



"PYD'yi, YPG'yi PKK ile bir görmeyen anlayışın 15 Temmuz sonrasında ülkemizi kuşatma girişimlerine sahip çıkması, yok sayması boşuna değildir. Aziz milletimiz her zamanki olgunluk ve ferasetle ABD'den yemlenen bu kuruluşların yaptığı algı operasyonlatına prim vermemesi takdire şayandır."

ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Yüz binlerce Dolar parayı neden alıyorlar? İşte o gazeteciler ve basın kuruluşları...



"Geçmişte sünni-alevi, laik-antilaik, Türk-Kürt oyunların tutmayan CIA senaryolarından bugünlere geldik. Cumhur ittifakının 'dış güçler' tabiriyle istihza edenlerin kimler olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz."



"Burada açıklanan isimler, rakamlar buz dağının görünen kısmıdır. YPG'ye, PKK'ya bütçeden ayrılan ödenekler, fonlanan medya bütün bunlar Türkiye'nin karşısında oluşturulan cephenin harçlıklarıdır."



"Biz piyonları da arkasındakileri de biliyoruz. Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de attığımız adımlar bu bilinçle yapılmaktadır. Yabancı bir ülkeden aldıkları mali fonlarla burada gazetecilik yaptığını, STK olduklarını beyan edenlerin hala içimizde gerdan kırarak gezmeleri ne kadar ve nasıl bir karaktere sahip oldukları hakkında bize fikir vermektedir."



"Ülkemizde bu tür oluşumlar fonlanmakta, sosyal medya ve diğer mecralarda algı operasyonları yapılmaktadır. Daha yakın tarihte birçok sözde haber siteleri tarafından Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan yalan haberleri hatırlatmak isterim. Hükümetimizin kimlerle uğraştığını, nasıl bir yapıyla mücadele ettiğimizi çok şükür milletimiz görmektedir."



"Küresel efendilerinin fonladığı kurumların amacı bu tür operasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmek, kendi istedikleri çizgiye çekmektir. Bunlar beyhude çabalardır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli politikalarla, Cumhur ittifakı olarak her alanda bağımsız Türkiye için, milletimiz için mücadelesine devam edecektir."



"İster ABD tandanslı, ister AB menşeli olsun topyekün ülkemizi ve milletimizi hedef alan, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya matuf, bölgemizde yeni çatışma alanları çıkarmak isteyenlerle mücadelemiz sürecektir. Buna kararlı, azimli ve hazırlıklıyız. Türkiye, onların istediği gibi at koştırabileceği bir muz cumhuriyeti veya üçüncü dünya ülkesi değildir."