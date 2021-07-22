Türksat yayınlarını kesmeye çalışan sivil, Dumankaya yöneticisi çıktı





ÖKSÜZ'ÜN KAÇMASINA YARDIM EDEN DE ŞİRKET KAYITLARINDA

Dumankaya Şirketler Grubu'nun 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen FETÖ ile iltisakını kesmediğini gösteren diğer bir tespit ise, Yakup Yaman isimli kişinin şirket kayıtlarından çıkması oldu. Yaman, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari mahrem imam Adil Öksüz'ün kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan isimdi. Kayıtlara göre, Yaman'ın Dumankaya İnşaat'ta 1 Mayıs 2015'ten 15 Nisan 2016 tarihine kadar sigorta kaydına rastlandı. Yaman için personel olmadığı dönemde de Dumankaya Şirketler Grubu tarafından özel giriş kartı çıkarıldığı, 29 Nisan 2013'ten 15 Nisan 2016'ya kadar şirkete yüzlerce kez giriş çıkış yaptığı tespit edildi.