Himmet ve bağışlar 2016’ya kadar sürmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Dumankaya
Şirketler Grubu'na yönelik 2018'de açılan 63 sanıklı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Dumankaya ailesinden Halit Dumankaya
ile Barış Değer
, Semih Serhat, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi tutuksuz olarak yargılanıyor. 2001 yılında iflasın eşiğine gelen ancak FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Dumankaya şirketine yönelik açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.
BELGELER KAYITLARDAN SİLİNDİ
Nisan 2016'daki operasyondan 5 ay sonra Eylül 2016'da TMSF
tarafından atanan kayyum heyeti, şirkette yaptığı detaylı incelemelerle ilgili raporu mahkemeye sundu. Dava dosyasına giren rapora göre; Nisan 2016'daki operasyondan kayyum heyetinin atandığı eylül ayına kadar şirketten mal kaçırıldı.
Müşteriler planlı ve organize bir şekilde zarara uğratıldı. Şirketin serverlarında yer alan, FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. Bir kısmı da silinmeye çalışıldı ve değiştirildi. Bunların bir kısmı yapılan teknik incelemelerle kurtarıldı.
Eylül 2016'da atanan kayyum heyetinin hazırlayıp dava dosyasına giren rapora göre, şirketin serverlarında yer alan FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. (Semih Serhat Dumankaya- Ayla Dumankaya Pirinççi- Uğur Dumankaya- Barış Değer Dumankaya)
ÖRGÜTE 50 MİLYON TL DESTEK
Dumankaya ailesi ifadelerinde her fırsatta, örgüte yaptıkları yardımların 17-25 Aralık'tan önce olduğunu ifade etse de, şirket kayıtlarından çıkan veriler bu durumun darbe girişiminin ve şirkete yönelik operasyonun yaşandığı 2016 yılına kadar sürdüğünü gözler önüne serdi. Bilindiği üzere Halit Dumankaya gazetelere ilan vererek, örgütle bağlantılarını 17-25 Aralık'tan sonra kestiklerini öne sürmüştü. Dumankaya şirketi tarafından FETÖ'ye 2010-2016 yılları arasında 50 milyon liralık destek finansal destek sağlandı.
PARA AKTARMAYA ÇALIŞTILAR
Yapılan incelemelerde, Nisan 2016'daki operasyondan önce yurt dışına çıkan Barış Değer Dumankaya'ya 4 Temmuz 2016'da 'Hisse devir protokolü' ile 35 milyon 281 bin lira ödenmesi kararlaştırıldığı belirlendi. Protokol kapsamında 1 milyon 355 bin lira ödeme gerçekleştirildi. 35 milyonluk ödemenin 100 bin dolar
tutarında 20 adet senet ve Dubai'de bulunan 29 milyon 256 bin lira bedelli 30 adet taşınmazın devriyle ödenmesi planlandı. Ancak TMSF tarafından kayyum atanması birlikte Barış Değer Dumankaya'nın hisse satışından kaynaklanan nakdi veya Dubai'deki gayrimenkulleri alması mümkün olmadı.
ELABAŞININ TALİMATINA UYULDU
Rapora göre Dumankaya şirketler grubu; personellerine maaş ödemelerini 18 Temmuz 2014'e kadar özel bir bankadan yapıyordu. Bu tarihten sonra ise FETÖ elebaşının Bank Asya
'yı kurtarma çağrılarına duyarsız kalınmayarak 683 personelin toplu maaş ödemeleri Bank Asya'dan açılan hesaplara yatırılmaya başlandı.
KAYITLARI 2014'TE DEĞİŞTİRMİŞLER
Kayyum heyetini şirketin silinen ve değiştirilen kayıtlarında yaptığı incelemelerde Dumankaya ailesinin örgüte sağladığı, burs, himmet, kurban kayıtları ortaya çıkarıldı. Şirket, himmet ödemelerinin bir kısmı 'HZM', 'Hizmet ödemesi', 'Hizmet' isimleriyle gerçekleştirdi. Muhasebe kayıtlarının silinememesi nedeniyle perdeleme yöntemiyle kayıtlar değiştirildi. Bu güncellemeler 17-25 Aralık'tan 'Na-kredimiz', 'taksit ödemesi', olarak değiştirildi. Himmet ödemeleri 28 Nisan 2016'ya kadar devam etti.
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