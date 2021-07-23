ABD'nin fonladığı medyaya tepki seli: Parayı veren düdüğü çalar

YERLİ VE MİLLİ DEĞİLSİNİZ



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:



Bu ülke Libya'nın bir savaş ağası elinde tarumar edilmesine izin vermemiş, sarsılmaz iradesi ve milletinden aldığı güçle Doğu Akdeniz'i, deniz hudutlarını gasp etmeye kalkanlara haddini bildirmiş, Karabağ'da yıllar süren işgalin durdurulmasında büyük rol oynamıştır. Fonlarınızı sağlayanları derinden üzen bu ve daha nice gelişmelerin sizleri de üzmesi normaldir. Biz kimi üzdüğümüze değil ülkemizin istikbaline bakıyor, onun için çalışıyoruz. Bu çabayı anlayamazsınız. Çünkü yerli ve milli değilsiniz, olmadınız.

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