Cumhur İttifakı'ndan ABD'nin iktidar karşıtı kurumlara para desteğine sert tepki: Bunlar paralı ajanlardır, başaramayacaklar...

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşunun listesini yayımladı. On binlerce dolar hibe alan kuruluşlar arasında Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ve Serbesiyet de bulunuyor. En çok fonlanan kuruluşlar arasında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope zirvede yer alıyor.

Tamamı iktidar karşıtı olan ve birçok kez yalan haberlerle kara propagandaya imza atan kuruluşlara verilen fon desteğine tepki yağdı.

Sabah.com.tr'ye konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bunlar artık paralı ajanlar haline gelmiştir, isim isim aldıkları paralarla deşifre edilmeleri lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Dış güçlerin nam ve hesabına, onların çıkarlarını gözeterek kalemini kiraya verip, kendi ülkesine karşı adeta silah olarak kullananların, zihnini emperyalistlere kiraya vererek aziz milletimize silah doğrultanlardan hiçbir farkı yoktur." ifadelerini kullandı.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY: AMERİKA'NIN KILICINI SALLIYORLAR

Sabah.com.tr'ye tepki çeken gelişmeyi değerlendiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay oldukça sert ifadeler kullandı.

Akçay'ın açıklamaları şöyle:

Tam bir beşinci kol faaliyetidir. Ajan faaliyetidir. Bu paralar kime gidiyorsa, onlar Amerika'nın uşaklarıdır. Bunlar ülkeye ihanet etmektedir. Kim ki yabancı parası ile birtakım siyasi faaliyetler yürütüyor, onların kılıcını sallıyor demektir. Bunlar tesadüf değil, CHP'si, İYİ Parti'si, HDP'si, DEVA'sı, Gelecek'i bunlara öteden beri Amerika ve Avrupa'nın vakıflar eli ile yardım yaptığını biliyoruz.

"KARA PROPAGANDALARIN HEDEFİ; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İKTİDARI DEVİRMEK"

Bu faaliyetlerin, kara propagandaların hedefi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve iktidarı, Cumhur İttifakı'nı devirmek. Kendi istedikleri, kendi uyduları olacak bir iktidarı temin etmeye çalışıyorlar. Temel amaçları Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak. Güçlenen, büyüyen, tam bağımsız milli politikalar izleyen bir ülkeyi kendi uyduları halinde, emperyal emelleri için kullanmak istiyorlar. Hazımsızlıkları bundandır.

"BUNLAR PARALI AJANLAR HALİNE GELMİŞLERDİR"

15 Temmuz sonrası Türkiye bir silkinme yaşadı. Türkiye iyice kendi milli politikalara döndü bunun bir rahatsızlığı var. Sadece ABD'de değil, tüm emperyal devletlerde bunun rahatsızlığı var. Türkiye kontrol edilemezse çok büyük bir güç haline gelecek, bunu engellemek içimizdeki hainleri kullanıyorlar. Amerika'nın parasıyla sokakta röportaj yapanlar artık beşinci kol faaliyetidir, paralı ajanlar haline gelmişlerdir.

"YALANIN, İFTİRANIN, SAPTIRMANIN DİBİNİ BOYLADILAR"

Bunların deşifre edilmesi lazım. Cumhur İttifakı tarafından milletimize en iyi şekilde anlatılması gerekiyor. Kim, nerede, ne zaman, kimden para almış, bunların isim isim deşifre edilmesi lazım. Müsaade de edilmemesi gerekir. Cumhur İttifakı olarak, milletimizi aydınlatmak için yoğun şekilde aydınlatmamız lazım. Artık, yalanın, takiyyenin, iftiranın, saptırmanın dibini boyladılar. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde yalanlar söylüyorlar. Bu fitneyi, yalanı tekrarlayarak inandırmaya çalışıyorlar. Çok adi bir propaganda teknikleri var.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: BU DURUM ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da ABD'nin Türkiye'de kara propaganda yapan medya kuruluşlarına verdiği fon desteğini eleştirdi.

Akbaşoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamayı yaptı:

Demokratik ülkelerde, basın özgürlüğü, kamuoyunun doğru haber alma ve bilgilendirilme özgürlüğü ile basın ahlak kuralları çok önemli temel ilkeler olarak kabul edilir. Türkiye bu temel ilkelere sonuna kadar bağlıdır.

Bununla beraber dünya uygulamalarında sözde basın faaliyetleri ve özgürlüğü kisvesinde yabancı devletler adına iş tutan beslemeler de yok değildir.

Son zamanlarda bilhassa Türkiye'ye ilişkin yabancı medyanın ve yurt dışından fonlandığı ifşa olan içerideki bazı sözde medya kuruluşlarının kasıtlı olarak doğruyu yanlış, yanlışı da doğru gibi gösterebilecek bir algı sürecinin aparatı durumunda hareket ettikleri de bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum asla kabul edilemez.

"MİLLETİMİZE SİLAH DOĞRULTANLARDAN HİÇBİR FARKI YOKTUR"

Türkiye'yi bir iç kargaşayla çökertmeye dönük Gezi Kalkışması başlamadan çok önce canlı yayın araçları kiralayarak kirli ve kanlı hedeflerine göre konumlanan yabancı basının misyonu o gün ne ise dışarıdan fonlanan sözde medyanın da bugün yerine getirilmesi istenen misyon aynıdır. Türkiye içerisinde sadece gerçekleri ortaya çıkarma peşinde olan bazı medya kuruluşlarına "yandaş" diyerek çamur atıp sindirmek isteyenlerin, işin arka planında yabancı odakların hedefledikleri gündemlerin güdümlü veya gönüllü maşası olduğuna da ne yazık ki şahit oluyoruz. Dış güçlerin nam ve hesabına, onların çıkarlarını gözeterek kalemini kiraya verip, kendi ülkesine karşı adeta silah olarak kullananların, zihnini emperyalistlere kiraya vererek aziz milletimize silah doğrultanlardan hiçbir farkı yoktur. Zira bu apaçık beşinci kol faaliyetidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde buna sessiz kalınamaz.

SABAH. COM.TR ÖZEL - ABD'nin iktidar karşıtı kurumlara para desteğine tepki yağdı: Bu buz dağının görünen kısmı!

"GEZİ'DE, 15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR"

Müstevlilerin emelleri ile kendi emellerini birleştirenler Allah'a çok şükür, gezi kalkışmasında başaramadılar, 15 Temmuz'da başaramadılar, şimdi de faşist Göbbels taktiğini uygulayarak algı operasyonunun aparatılığına soyunan sözde medya ile de başaramayacaklar.

"SIRTINI MİLLET İRADESİNE YASLAYANLAR YALANCILARA KARŞI GALİP GELMEYE DEVAM EDECEK"

Sırtını aziz milletimize ve onun iradesine yaslayanlar, sırtını terör örgütlerine, yalana, yabancı misyonlara ve algıya yaslayanlara karşı sonuna kadar galip gelmeye devam edecek inşâAllah. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki | Video