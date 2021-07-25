Bu neyin sessizliği!

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın özgürlüğünün öneminden dem vuran açıklamalar yapan meslek örgütleri, susturulmak istenen A Haber
'in basın emekçilerinin yaşadıklarına dair bir kınama mesajı bile yayımlamadı.
'AÇIKLAMA YAPMAYIZ'
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
, Türkiye Gazeteciler Sendikası
ve Çağdaş Gazeteciler Derneği
, İstanbul Şile
'deki Ayazma Plajı
'nda boğulma haberi yapmaya çalışırken İBB'ye bağlı cankurtaranların saldırısına uğrayan A Haber ekiplerinin darp edilmesini, ekipmanlarının kırılmasını görmezden geldi.
Saldırının gerçekleştiği önceki gün ulaştığımız Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
, "Üzücü olay ile ilgili bilgim yok, araştırmam lazım" demişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, olayın üzerinden bir gün geçmesine rağmen hala bir açıklama yapmadı. Tekrar iletişim kurduğumuz Olcayto, "Saldırıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak, arkadaşlar araştırdı. Orada karşılıklı bir şey olmuş. Ne karşı taraftan bir şikâyet var, isim falan da yok haberde. O yüzden açıklama yapmayacağız" dedi.
FON MEDYASI İÇİN ASLAN KESİLDİLER
Türkiye'de aralarında Medyascope, 140 Journos, P24'ün de bulunduğu medya kuruluşu ve yayıncıların yurtdışından fonlanmasının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu ama aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da olduğu yerli ve yabancı 23 gazetecilik kuruluşu, Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) partnerleri adıyla yaptığı açıklamada fonlanmanın eleştirilmesinin basın özgürlüğünü boğmak olduğunu iddia etti. TGS'nin bu açıklamasıyla ilgili SABAH'a konuşan hukukçu, siyasetçi ve gazeteciler "Fonlanan medya özgür olur mu? TGS, mandacılara bırakılamaz" görüşünde birleşti.