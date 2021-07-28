Son dakika | CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma: Irkçı sözleri tepki çekmişti...

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, şehirden ayrılmaları için su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıklamıştı.

Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaşların aynı fiyattan su kullanamayacağını kaydeden Özcan, "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin" sözlerini sarfetmişti.