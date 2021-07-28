Yaralı yavru kedi hayata böyle tutundu!

Sabah Gazetesi'nin İstanbul Eyüp'teki binasının önünde yaralı bir yavru kedi, gazeteciler ve Eyüp belediyesi ekipleri sayesinde hayata tutundu.

Annesinden ayrıldığı anlaşılan ve arka ayaklarından aldığı yara ile muhtemelen bir aracın ezdiği düşünülen minik kediyi Sabah gazetesi çalışanları fark etti.

Yürüyemeyen ve acı içinde miyavlayan yavru kediyi gören gazeteciler kediyi hemen yolun kenarında güvenli bir yere taşıdılar.

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Sabah Gazetesi güvenlik birimi de kedi için araç geçişinin yoğun olduğu yolda güvenlik önlemi alıp destek oldu.

Eyüp Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi'ne bilgi veren gazeteciler, veteriner gelene kadar minik kedinin başında nöbet tuttu. Eyüp belediyesi veterinerlik birimi ekibi dakikalar içerisinde gelip yaralı kediyi alıp barınağa götürdü. İlk müdahalesi barınakta yapılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada da paylaşılan o anlar, hayvanseverlerin büyük desteğini aldı. Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken de resmi twitter hesabından yavru kediyi kurtarma operasyonunu paylaştı.