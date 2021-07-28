Video Yaşam Eski koca dehşet saçtı! Saatlerce işkence etti

Eski koca dehşet saçtı! Saatlerce işkence etti

Eski koca dehşet saçtı! Saatlerce işkence etti
28.07.2021 | 12:01

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Kocaeli’de eski eşi tarafından saatlerce işkenceye maruz kaldığını iddia eden genç anne yetkililerden yardım istedi.

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Kocaeli'de 25 yaşındaki genç anne Serap Avcı isimli kadının paylaştığı videodaki iddialarına göre eski eşi B.E. kızı ile yaşadığı evine önce arkadaşını göndererek iş getirdiği bahanesiyle kapıyı açtırdığını ve açar açmaz saçından sürüyerek içeri girdiğini o esnada arkadaşına kızını dışarı çıkarmasını istediğini söyledi. Kızın dışarı çıkmasıyla Eski eş B.E. Serap Avcı'nın kafasında bardak kırdı. Telefonunu istediği Avcı telefonu vermeyince tekmelemeye başlayan B.E. ardından banyoya götürerek yumruklayarak kanının içinde boğulacağını söyleyerek bıçak çekti. Serap Avcı telefonu açmak zorunda kaldı.

"YA AMBULANS ÇAĞIR YADA ÖLDÜR"

Telofonunu açtıktan sonra ise daha fazla saldırması üzerine idrarından kan gelemey başlayan kadın şikayetçi olmayacağını söyleyerek ya ambulans çağır ya da öldür dedi. Bunun üzerine saldırgan ambulans çağırdı. Ambulans çalışanlarına durumu anlatan kadın 5 saat işkence gördüğünü söyledi. Şu an hastaneden çıkamayan Avcı hastanede müşahade altında olduğunu söylerken B.E.'nin ailesini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

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