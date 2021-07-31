CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın polisi azarladığı görüntüler tepki çekti

"SİZ MİLLETVEKİLİSİNİZ YAPMAYIN BUNU"

İşlerinin arasında buna bakamayacağını belirten polis memuru Aydoğan'a hatalı davrandığını ifade etti ve "Siz milletvekilisiniz yapmayın bunu" dedi. Aydoğan ise bu sözlerin ardından "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aydoğan'ın bu davranışı kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı ve Aydoğan'a tepki gösterildi.