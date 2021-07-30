CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın polisi azarladığı görüntüler tepki çekti | Video
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CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan polisin aracını durdurması sonrası küplere bindi. Görev başındaki polisi azarlayan Aydoğan, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi. Polis memurunun milletvekili olduğunuzu bilmiyorum demesi üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" diyerek olay yerinden uzaklaştı.