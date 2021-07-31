İşte THK uçaklarının perde arkası: THK Kayyum Heyeti Başkanı SABAH'a anlattı

20 ARAÇLA MÜDAHALE

Şu anda Rusya'dan kiralanan uçaklarla birlikte yine tamamı kiralık 20 hava aracı ile Türkiye genelinde devam eden yangınlara müdahalede bulunduklarını belirten Aşçı, "Şu anda 3 adet Beriev BE-200, 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8, 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler ile Manavgat dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktayız" dedi.