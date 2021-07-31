İşte THK uçaklarının perde arkası: THK Kayyum Heyeti Başkanı SABAH'a anlattı

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 1960 model, Canadair CL-215 yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "Bu uçakları 2018'e kadar Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. Ancak 2010'dan sonra başlayan kurumda başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış." dedi.
Cenap Aşçı, "Ekipler Kanada'dan gelip bu uçaklara baktılar. Birtakım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Türk Hava Kurumu'nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya'dan uçak kiraladık" ifadelerini kullandı.
20 ARAÇLA MÜDAHALE
Şu anda Rusya'dan kiralanan uçaklarla birlikte yine tamamı kiralık 20 hava aracı ile Türkiye genelinde devam eden yangınlara müdahalede bulunduklarını belirten Aşçı, "Şu anda 3 adet Beriev BE-200, 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8, 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler ile Manavgat dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktayız" dedi.
1.5 MİLYAR BORÇ VAR
THK'nın önceki yönetimlerinden kalan borç yüküne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aşçı, "2019'da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de Medeni Kanun'a göre kayyum heyeti olarak buraya atandık. Kurumun 10 tane bankaya 1.5 milyar lira borcu bulunuyor. Borçlarımızı yapılandırdık ve bunları belli bir takvime göre ödeyeceğiz" açıklaması yaptı.