Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris'te!

-Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil.

-Zarar tespitleri yapıldı, gereken yapılacak. Şuan itibarıyla 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak, ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içinde evlerin yapımına başlayacağız.