Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris'te!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
-Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.
-Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.
-Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.
-Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz.
-Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.
-Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlayacağız.
-Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil.
-Zarar tespitleri yapıldı, gereken yapılacak. Şuan itibarıyla 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak, ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içinde evlerin yapımına başlayacağız.