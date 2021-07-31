Son dakika: Başkan Erdoğan madde madde sıraladı! İşte afetzedelere yapılacak yardımlar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın bölgesinde yaptığı inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Afetzedelere yapılacak yardımları madde madde sıralayan Başkan Erdoğan, "Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Esnafın kredi ödemeleri ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi verilecek." ifadelerini kullandı. Milas'taki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklayan Başkan Erdoğan, "Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur" dedi. İşte detaylar...