Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris'te! | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın bölgesinde yaptığı inceleme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Afetzedelere yapılacak yardımları madde madde sıralayan Başkan Erdoğan, "Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Esnafın kredi ödemeleri ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi verilecek." dedi. İşte detaylar...