Son dakika | Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı'ndan flaş sözler

Son dakika haberi... Fethiye'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın daha sonra kontrol altına alındı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.
Yangının kontrol altına aldığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ovacık bölgesinde şu an yangın kontrol altına alındı. Tüm yurttaşlarıma ve can hıraş çalışan bütün personellere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu.
Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.