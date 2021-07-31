98 yerde çıkan orman yangınlarında son durum! CANLI YAYIN: Yangın bölgelerinden son görüntüler...
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OTOMATİK OYNAT
01:30
00:46
İstanbul Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada 31.07.2021 | 10:04
01:02
İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada 31.07.2021 | 09:52
19:58
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Konya'da silahlı saldırı 7 ölü! 31.07.2021 | 09:06
01:12
İzmir’de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 31.07.2021 | 09:03
01:30
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 31.07.2021 | 09:03
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Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada! 31.07.2021 | 09:03
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Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 31.07.2021 | 00:22
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Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı | Video 31.07.2021 | 00:12
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Peru- Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 30.07.2021 | 21:53
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İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında yangın 30.07.2021 | 15:57
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Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video 30.07.2021 | 15:38
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Mekanda kavga çıktı, çalışanlar müşterileri denize attı | Video 30.07.2021 | 15:39
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta aynı anda pek çok noktada çıkan orman yangılarında son durum ne? Türkiye'de kaç noktada orman yangını çıktı? Orman yangınları sabotaj mı? Türkiye'deki orman yangınlarından canlı yayınla son durum...