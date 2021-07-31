98 yerde çıkan orman yangınlarında son durum! CANLI YAYIN: Yangın bölgelerinden son görüntüler...

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta aynı anda pek çok noktada çıkan orman yangılarında son durum ne? Türkiye'de kaç noktada orman yangını çıktı? Orman yangınları sabotaj mı? Türkiye'deki orman yangınlarından canlı yayınla son durum...