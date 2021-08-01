Felaket simsarları işbaşında!





Üç günlük süreçte Manavgat Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye sosyal medya hesapları kopyalandı. Konuyla ilgili olarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de uyarıda bulunarak, belediyenin resmi hesabı dışında hiçbir paylaşıma itibar edilmemesini istedi.