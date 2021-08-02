Hepimiz birer Şahin’iz

Muğla
'nın Marmaris
ilçesine bağlı Armutalanı Mahallesi
'nde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor. Yangınla mücadeleye görevli personelin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da katılıyor. Yangını söndürmek için su taşırken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitiren ve yangınla mücadelenin sembolü haline gelen Şahin Akdemir
'i (25) örnek alan birçok genç, bölgede günlerdir gece gündüz demeden söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.
'KADERİNE TERK ETMEYİZ'
Gönüllü olarak çalışmalara
katılan Levent Çınar
(31),
"Marmaris'te, Hisarönü
'nde
ve İçmeler'de görev yaptık. Biz
bir kamyonetin arkasına doluştuk,
acil olan neresiyse oraya
gidiyoruz. Ormanlarımızı kaderine
terk etmeyeceğiz. Şahin bu
uğurda yaşamını yitirdi. Bizim
evde oturmamız olmaz" dedi.
Hüseyin Çalış
(29) ise, "Biz elimizden
geldikçe yardım etmeye çalışıyoruz.
Dün Asparan mevkiindeydik su,
çapa, kürek taşıdık. Hisarönü aynı şekilde,
şimdi İçmeler'de elimizden geleni yapıyoruz
Şahin kardeşimiz gibi. İnşallah başarılı oluruz.
Şahin kardeşimiz mezarında huzur içinde uyusun"
diye konuştu.
'KAHRAMANLIĞINDAN ETKİLENDİK'
Hasan Altuyiğit
(20), "Üç gündür mücadele
ediyoruz. Şahin gibi kardeşlerimiz, abilerimiz
olduğu sürece inşallah bu yangını söndürürüz.
Biz Şahin'in memleket aşkından, kahramanlığından,
yardımseverliğinden etkilendik. Hepimiz
birer Şahiniz" dedi.
Harun Yıldız
(40) ise,
"Ormanlarımız yanmasın, ciğerlerimiz
yanmasın diye geldik. Çalışmalara
gönüllü olarak katılıyoruz" ifadelerini
kullandı.
KIZILAY'DAN AFETZEDELERE YARDIM ELI ANTALYA
Manavgat
'ta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangından zarar gören vatandaşlara destek amacıyla Kızılay
ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Yangının ilk başladığı mevkilerden Oymapınar'da kurulan yardım merkezinde, acil ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri yer alıyor. Kızılay yardım merkezine vatandaşlardan da yardımlar gönderiliyor. Manavgat'a tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin de yardım için geldiğini belirten Kızılay yetkilileri, "Turistler de marketlerden aldıkları malzemeleri yardım dağıtım noktamıza bırakıp gidiyorlar" dedi. Seferber olan vatandaşlar da otomobillerinin arkasına bağladıkları römoklarla yardım malzemesi taşıyor. Zeynel YAMAN / SABAH
'YEŞİL VATAN İÇİN NÖBETTEYİZ' ANTALYA'NIN
Manavgat ilçesinde aynı anda 4 noktada başlayan orman yangınlarının ardından vatandaşlar ormanda nöbet tutmaya başladı. Gazipaşa
'dan Kaş
'a kadar 650 kilometrelik sahil bandında köy, mahalle ve kasabalarda nöbet tutan vatandaşlar geceleri ormanlara girişe izin vermiyor. Bölgeden araçları ile geçenlerin plakasını alıyor. Gazipaşa ve Alanya
'da geceleri bir araya gelen gençler, "Yeşil vatan için nöbetteyiz. Olası şüpheli durumda güvenlik güçlerine bilgi verip anında müdahale edilmesi için uyumuyoruz. Herkesi yeşil vatan için kutsal nöbete devam ediyoruz" diyor. Güvenlik güçleri de İl genelinde orman giriş ve çıkışlarında 24 saat devriye yapıyor. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH
YANAN ORMANIN YERİNE 1 MİLYON FİDAN DİKİLDİ ÇANAKKALE'DE
Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırlarında kalan ormanlık alanda geçen yıl çıkan yangında zarar gören 783 hektarlık bölge, dikilen 1 milyon fidanla yeşerecek. Eceabat ilçesine bağlı köylerden Yalova ve Kumköy arasındaki ormanlık alanda geçen yıl 6 Temmuz'da çıkan yangının ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu söndürülmesinin ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı. Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı. Alanın temizlenmesinden sonra kızılçam, fıstık çamı, selvi, incir, zeytin, biberiye, lavanta ve ıhlamurdan oluşan 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Sürüm yapılamayan bölgeye ise 3 ton tohum atıldı. Bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı.
YANGINDAN KURTULAN 'YANIK' EKİPLERİN MASKOTU OLDU
MANAVGAT'TAKI yangında alevler arasından kurtarılan ve "Yanık" adı verilen yavru köpek, yangınla mücadele eden ekiplerin maskotu oldu. Koordinasyon merkezine getirilen köpek sevimli hareketleri ile moral kaynağı oluyor.