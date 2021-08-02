Son dakika | Yangın bölgelerinde son durum ne? 3 bakandan ortak açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Isparta'da yangın çıktı. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı.

Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı

132 YANGINDAN 125'İ KONTROL ALTINA ALINDI

Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor.