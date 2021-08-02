SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Muğla Milas'ta orman yangınları ile ilgili açıklama
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Son dakika haberi: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 'Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.