SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor'

Son dakika haberi: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 'Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor." dedi. Bakan Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangınlarla ilgili iddialarına yanıt verdi. Bakan Soylu, "Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz 'bu yaptığınız yanlıştır'" ifadelerini kullandı.