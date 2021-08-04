Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı





DAVUTOĞLU: "BİZ KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ"



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Hüseyin Yıldırım'ın partisinin İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirildiğini açıkladı ve "Hüseyin beyle herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi. Ahmet Davutoğlu; 12 Mart tarihinde Çanakkale ziyaretinde Hüseyin Yıldırım'ın partisinin Çanakkale İl Başkanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin konuştu. Davutoğlu, Hüseyin Yıldırım'ın partide Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün'le birlikte çalışacağını söyledi.

"İDARİ VE MALİ BAŞKANLIĞIMIZDA ÇOK BİR ÖNEMLİ GÖREV DERUHTE EDECEKLER"



Davutoğlu; "Hüseyin bey kendi talebiyle ve genel merkezde de ona ihtiyaç hissettiğimiz için Feramuz beyin (Feramüz Üstün) birlikte talebiyle il başkanlığından feragatını istedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah Genel Merkezimizde Feramuz beyle birlikte İdari ve Mali Başkanlığı'mızda çok bir önemli görev deruhte edecekler" dedi.