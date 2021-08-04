Sosyal medyada kirli algı operasyonu! California’daki görüntüleri Türkiye’deymiş gibi paylaştılar

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 33 ilde 167 yangının kontrol altına alındığını, 7 ilde 16 farklı noktada yangınla mücadelenin aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017'deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.
CALİFORNİA'DAKİ YANGINI TÜRKİYE'DEYMİŞ GİBİ PAYLAŞTILAR
Sosyal medyada bazı kullanıcılar California'daki orman yangınını Türkiye'deymiş gibi servis etti. Görüntülerin; 'Muğla, Antalya ve Artvin'deki orman yangınları' diye paylaşıldığı görüldü. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: YALANIN PANZEHİRİ HAKİKATTİR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu görüntülere tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki, 2013'ten bu yana ülkemizin karşı karşıya kaldığı her sıkıntıyı bir fırsat olarak görenler, yalan olduğunu bile bile farklı ülkelerdeki görüntüleri Türkiye'de yaşanmış gibi sunuyorlar. Yalanın panzehiri hakikattir. Hakikat mücadelemiz sürecek…" ifadelerini kullandı.
"HELP TURKEY" KAMPANYASIYLA DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "HelpTurkey" etiketiyle kirli bir kampanya dolaşıma sokuldu. Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olan etiket altında milyonlarca paylaşım yapıldı.
Etiketin Twitter'da milyonlara ulaşmasını sağlayan profillerin ise sahte hesaplar olduğu ortaya çıktı. Öyle ki birçoğunun en fazla üç aylık hesaplar olduğu ve hatta hiç tweet atmadıkları gözlemlendi. Görsellerin içeriği ise dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici ınfluencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış, görseller ise hemen hemen hepsi aynıydı.