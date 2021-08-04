Sosyal medyada kirli algı operasyonu! California’daki görüntüleri Türkiye’deymiş gibi paylaştılar

Etiketin Twitter'da milyonlara ulaşmasını sağlayan profillerin ise sahte hesaplar olduğu ortaya çıktı. Öyle ki birçoğunun en fazla üç aylık hesaplar olduğu ve hatta hiç tweet atmadıkları gözlemlendi. Görsellerin içeriği ise dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici ınfluencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış, görseller ise hemen hemen hepsi aynıydı.