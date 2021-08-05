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Giriş Tarihi: 5.8.2021 07:04 Son Güncelleme: 5.8.2021 07:07

Son dakika: Batı basınından yangınlar için "başlık" oyunları

SABAH
Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

Son dakika: Dünyanın doğal afetlerle mücadelesi sürüyor. Batı basını felaketlere karşı ikiyüzlü yaklaşıyor. Türkiye'yi karalamak için fırsat kollayan basın, kendi ülkelerindeki felaketlerle ilgili ise halkı sakinleştiren başlıklara sarılıyor

Dünyada yangınlarla ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken batı medyasının son durumu aktarma biçimi yine şaşırtmadı. Dünyanın dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Uzmanlara göre her ülkenin sorunu ortak: İklim değişikliği. Ancak Batı basını böylesi bir durumda bile gazetecilik etik ilkelerini yok sayabiliyor. Söz konusu Türkiye'deki yangınlar olduğunda başlıklarında karalama kampanyaları yürüten dünya basını, kendi ülkeleri veya müttefiklerindeki benzer afetlere karşı ise kamuoyunu sakinleştiren başlıklara ve haberlere imza atıyorlar. İşte Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili bazı yayın organlarında kullanılan başlık dili farkı:

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

FELAKET TELLALLIĞI

ALMANYA / DW AJANSI:
Türkiye'deki yangınlar için "Yangına ilk müdahale geç yapıldı" başlığı atan ajans, Almanya'daki sel felaketinin ardından "Almanya hükümeti sel felaketinin dışında, diğer felaket olan yalan haberlerle mücadele ediyor" dedi.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

İNGİLTERE / THE GUARDIAN: "Türkiye'de orman yangınları yönetimi sebebiyle hükümete karşı öfke büyüyor" başlığını atan Guardian, Yunanistan için "Yangınlar, kavurucu sıcak hava dalgası etkisiyle Atina'nın eteklerine ulaştı" demekle yetindi.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

SUÇLU 'SICAKLAR'

FRANSA / AFP: "Bomba gibiydi: Türk çiftçiler hayvanlarının telef olmasını kederle izliyor" başlığını atan ajans, Atina'daki yangına dair "Yunanistan, saatler içinde yangının kontrol alınmasını bekliyor" başlığını tercih etti.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

FRANSA / LA CROIX: "Türkiye'de şiddetli yangınlar hükümeti gafil avlıyor" başlığına karşı Yunanistan'daki yangınla mücadele haberi hakkında "Yunanistan son 30 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla savaşıyor" başlığı atıldı.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

ABD / AP: "Türkiye'de Erdoğan, yangınlar nedeniyle büyük bir eleştiri aldı" başlığını atan ajans, Yunanistan için "Sıcak hava sonucu başlayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı" dedi.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

ABD / CNN: "Orman yangınları Türkiye'yi sararken, harap olmuş çiftçiler hayvanlarının yandığını söylüyor" başlığını kullanan CNN, ABD'de haftalardır devam eden yangınlar için "91 yangın devam ediyor" dedi.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

ABD / WASHINGTON POST: "Türkiye'de yangınlar yayılırken, yerel halk yardım bekliyor" başlığıyla gerçekleri çarptıran gazete ABD'deki yangınlarda ise "Yetkililer, sadece ciddi orandaki yağmur ile Oregon yangınının söndürülebileceğini söylüyor" başlığını attı.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

BİZİ ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTINIZ

Almanya'da geçen ay yaşanan ve 163 kişinin öldüğü sel felaketinin etkileri devam ediyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, sel bölgesini ziyaret etti. Laschet'e bölge sakinlerinin "Bizi yalnız bıraktınız" tepkisini ise Avrupa basını manşetlerine taşımadı.

Son dakika: Batı basınından yangınlar için başlık oyunları

AVRUPA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Son dakika haberine göre Yunanistan'da başta Atina yakınları olmak üzere birçok yerde çok sayıda yangınla mücadele sürüyor. 81 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan kül oldu. AB, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.

İSVİÇRE KADAR ALAN YANDI

Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki yangınlarda 4 milyon hektardan fazla orman kül oldu. Yakutistan coğrafyasında yanan tayga ormanların, yaklaşık olarak Danimarka ya da İsviçre toprakları kadar büyüklüğe tekabül ettiği vurgulandı. Öte yandan ABD'de 6 Temmuz'dan beri süren Oregon eyaletindeki yangının önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesinin beklendiği açıklanırken Hawaii'de de dün 40 bin dönüm yandı.

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Son dakika: Batı basınından yangınlar için "başlık" oyunları
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