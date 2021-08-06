Son dakika: İstanbul Valiliği’nden sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar uyarısı!

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR

İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.