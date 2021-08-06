Son dakika: İstanbullular bu saatlere dikkat! Tam 44 derece olacak! Gece yüzde 90’ı aşacak...

GECE NEM PATLAMASI OLACAK

İstanbul'da 18.00'den itibaren sıcaklık düşecek. Ancak bu kez de nem patlaması nedeniyle nefes bile almak çok güç hale gelecek. Birçok ilçede yüzde 85'i aşacak olan nem oranı bazı ilçelerde yüzde 90'ı da aşacak.