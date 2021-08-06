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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbullular bu saatlere dikkat! Tam 44 derece olacak! Gece yüzde 90'ı aşacak...
Giriş Tarihi: 6.8.2021 11:04 Son Güncelleme: 6.8.2021 11:21

Son dakika: İstanbullular bu saatlere dikkat! Tam 44 derece olacak! Gece yüzde 90'ı aşacak...

SABAH İNTERNET
Son dakika: İstanbullular bu saatlere dikkat! Tam 44 derece olacak! Gece yüzde 90’ı aşacak...

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayınlanan verilere göre; İstanbul'da 15.00-18.00 saatleri arasında hissedilen hava sıcaklığı 44 derece olacak. Kentte nem oranı ise yüzde 64'e yükselecek. Gece ise durum çok daha vahim bir hal alacak ve nem oranı yüzde 92'ye kadar çıkacak. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava tahmini ve tüm detaylar...

Sıcak havalar Ağustos ayının gelmesi ile yurt genelinde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bunaltan sıcaklar özellikle hafta balından beri etkisini sürdürüyor. İstanbul'da da art arda 39 dereceyi gören sıcaklıklar görüldü. Bugün de benzer bir tablo oluşacak. Özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak.

İSTANBULLULAR DİKKAT: 44 DERECE HİSSEDİLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.

SAAT 18.00'E KADAR SÜRECEK

MGM'nin sitesinde yayınlanan verilere göre; 15.00'te hissedilmeye başlanacak 44 derece sıcaklık saat 18.00'e kadar sürecek. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere bu saatler arasında dışarı çıkılmamasının faydalı olacağı belirtiliyor.

NEM ORANI YÜZDE 64

Gün boyu nem oranı İstanbul standartlarında devam edecek. Nem MGM'de yer alan verilere göre yüzde 64 olacak.

GECE NEM PATLAMASI OLACAK

İstanbul'da 18.00'den itibaren sıcaklık düşecek. Ancak bu kez de nem patlaması nedeniyle nefes bile almak çok güç hale gelecek. Birçok ilçede yüzde 85'i aşacak olan nem oranı bazı ilçelerde yüzde 90'ı da aşacak.

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Son dakika: İstanbullular bu saatlere dikkat! Tam 44 derece olacak! Gece yüzde 90'ı aşacak...
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