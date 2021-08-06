Son dakika: İstanbullular bu saatlere dikkat! Tam 44 derece olacak! Gece yüzde 90’ı aşacak...

Sıcak havalar Ağustos ayının gelmesi ile yurt genelinde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bunaltan sıcaklar özellikle hafta balından beri etkisini sürdürüyor. İstanbul'da da art arda 39 dereceyi gören sıcaklıklar görüldü. Bugün de benzer bir tablo oluşacak. Özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak.
İSTANBULLULAR DİKKAT: 44 DERECE HİSSEDİLECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.
SAAT 18.00'E KADAR SÜRECEK
MGM'nin sitesinde yayınlanan verilere göre; 15.00'te hissedilmeye başlanacak 44 derece sıcaklık saat 18.00'e kadar sürecek. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere bu saatler arasında dışarı çıkılmamasının faydalı olacağı belirtiliyor.
NEM ORANI YÜZDE 64
Gün boyu nem oranı İstanbul standartlarında devam edecek. Nem MGM'de yer alan verilere göre yüzde 64 olacak.