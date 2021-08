(Esra Hankulu'nun ölü bulunduğu, Ümitcan Uygun'un da orada olduğu tespit edilen o ev)

ESRA HANKULU'NUN BEDENİNDE DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ÜMİTCAN UYGUN İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIK'TAN SON DAKİKA ÜMİTCAN UYGUN AÇIKLAMASI

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık, Hankulu'nun yanında bulunan Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un gözaltı süresinin uzatıldığı, genç kadının cansız bedeninin ise kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği ifade edildi. Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÜMİTCAN UYGUN'UN GÖZALTINDAKİ FOTOĞRAFINA SABAH.COM.TR ULAŞTI

Bu sabah Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte sabah.com.tr'nin ulaştığı o fotoğraf: