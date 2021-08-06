Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kız ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, SABAH'ın edindiği bilgiye göre Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu ile geceyi birlikte aynı evde geçirdiği kamera kayıtları tarafından tespit edildi. İşte Esra Hankulu'nun ölümü ve Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması ile ilgili son dakika detayları...
(Ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu)
ÜMİTCAN UYGUN İLE AYNI EVDE KALAN ESRA HANKULU ÖLÜ BULUNDU
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
Esra Hankulu'nun ölümü olayı şüphelisi Ümitcan Uygun'un gözaltı görüntüleri ortaya çıktı!
(Ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu)
ESRA HANKULU'NUN AĞZINDAN KAN GELMİŞ, ADLİ TIP İNCELEME YAPACAK
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
(Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi ÜMİTCAN UYGUN)
ÜMİTCAN UYGUN'UN ESRA HANKULU İLE KALDIĞI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
(Esra Hankulu'nun ölü bulunduğu, Ümitcan Uygun'un da orada olduğu tespit edilen o ev)
ESRA HANKULU'NUN BEDENİNDE DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ
Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne? Ümitcan Uygun olayında son dakika yeni ölüm
ÜMİTCAN UYGUN İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
BAŞSAVCILIK'TAN SON DAKİKA ÜMİTCAN UYGUN AÇIKLAMASI
Ankara'nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık, Hankulu'nun yanında bulunan Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un gözaltı süresinin uzatıldığı, genç kadının cansız bedeninin ise kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği ifade edildi. Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ÜMİTCAN UYGUN'UN GÖZALTINDAKİ FOTOĞRAFINA SABAH.COM.TR ULAŞTI
Bu sabah Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
İşte sabah.com.tr'nin ulaştığı o fotoğraf:
(Ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu)
ÜMİTCAN UYGUN ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.Müge Anlı'da gündeme gelen Ümitcan Uygun olayında bir ölüm daha! Esra Hankulu'nun cesedinin bulunduğu binadan görüntüler
Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video