Müge Anlı'da gündeme gelen Ümitcan Uygun olayında bir ölüm daha! Esra Hankulu'nun cesedinin bulunduğu binadan görüntüler

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Aleyna Çakır'ın esrarengiz ölümünde gündeme gelen Ümitcan Uygun olayında bir şok ölüm daha! Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümitcan Uygun ile aynı evde geceyi geçiren Esra Hankulu'nun ölü bulunuduğu binadan görüntüler...