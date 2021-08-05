Esra Hankulu'nun ölümü olayı şüphelisi Ümitcan Uygun'un gözaltı görüntüleri ortaya çıktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
02:45
Haşmet Babaoğlu | Sosyal medya... Ve çuvaldız! 05.08.2021 | 13:12
02:28
Engin Ardıç | Tokyo’yu da yaktık 05.08.2021 | 13:10
03:42
Salih Tuna | Parazit 05.08.2021 | 13:08
04:32
Mahmut Övür | Kimliğini saklayan küresel çağrıcılar kim? 05.08.2021 | 13:01
03:24
Hasan Basri Yalçın | Bir algı operasyonunun analizi 05.08.2021 | 10:59
05:07
01:52
06:16
Yavuz Donat | Yangın yerinden... ‘Sıcağı sıcağına’ 05.08.2021 | 10:22
03:18
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri 05.08.2021 | 09:01
01:10
07:08
01:33
09:23
06:50
03:27
02:14
05:38
Başkan Erdoğan cevapladı: Aşısızlara kısıtlama gelir mi? | Video 04.08.2021 | 22:35
07:13
Başkan Erdoğan: Yalanlarla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? | Video 04.08.2021 | 22:22
Son dakika haberleri... Esra Hankulu ölümü olayı ilgili gözlatına alınan Ümitcan Uygun'un görüntüleri ortaya çıktı! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile gündeme gelen Ümütcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümü olayı ile ilgili olarak gözaltı süresinin 4 güne çıkarıldığı belirtildi.