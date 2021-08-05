Esra Hankulu'nun ölümü olayı şüphelisi Ümitcan Uygun'un gözaltı görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Esra Hankulu ölümü olayı ilgili gözlatına alınan Ümitcan Uygun'un görüntüleri ortaya çıktı! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile gündeme gelen Ümütcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümü olayı ile ilgili olarak gözaltı süresinin 4 güne çıkarıldığı belirtildi.