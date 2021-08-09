Son dakika haberler... Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi: Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi...

Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşların ocağına kor düşerken her biri farklı bir hayat hikayesi barındıran derin acılar da beraberinde geldi. Balıkesir çevreyolunda meydana gelen otobüs kazasında vefat edenlerden biri de henüz 24 yaşında olan TIP Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker oldu.