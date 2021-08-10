Muğla’da devam eden yangınlarda son dakika: Kara ve havadan yoğun çalışma

Yangınlarda son durum... Muğla'da mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Köyceğiz ve Milas yangınlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Buna göre yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

İşte yangınlara ve söndürme çalışmalarına ilişkin son dakika bilgileri: