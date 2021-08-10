Muğla Köyceğiz'de orman yangını bölgesinden son dakika görüntüleri! Rüzgarla yükselen alevler kamerada...

Son dakika haberleri... Muğla Köyceğiz'de devam eden orman yangını şiddetlenen rüzgarla yayılmaya başladı! Muğla Köyceğiz'deki orman yangınında son durum ve söndürme çalışmalarından görüntüler canlı yayında...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.