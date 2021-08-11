Son dakika: Manavgat yanarken evini kurtaran başkan Şükrü Sözen’den akla ziyan bahaneler

'TRAKTÖR KULLANDIM, TEK ARAZÖZ VARDI'

Daha önce kurduğum yangın hidrantları sistemi ve jeneratörlerimizi çalıştırarak kendi imkânlarımızla çalışanlarımızla birlikte yangını söndürdük. Bu mücadelemiz sırasında hiçbir şekilde Manavgat Belediyesi hizmet aracı veya herhangi bir itfaiye aracı asla görev yapmamıştır. Daha sonra da traktörümün arkasına taktığım ilaç makinesiyle sulama ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Günün sonunda gelen tek bir arazözle de çevremizdeki 4-5 komşu evin soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Bizim mücadelemizle o evler az hasarla yangını atlatmıştır.