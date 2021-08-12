Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı karşıtlarının iddialarını tek tek çürüttü

İşte aşı karşıtlarının tüm tezlerini çürütecek çarpıcı bilgiler:

"PANDEMİ YOK PLANDEMİ VAR"

Pandemi tanımını sulandırmak için kullanılan bir terminoloji. Bulaşıcı hastalıklar ile hem DSÖ hem de STK'lar belirli zaman dilimlerinde ön görülerde bulunurlar ve bu öngörüler genelde tutar… Bunun kaynağı doğada 2007 yılında yarasa korona virüslerinde görülen mutasyonlar ile insana geçiş ihtimalinin öngörülmesidir. Bu öngörü nedeniyle pek çok bilim insanı SARS ve MERS için yaşanan gecikme olmasın diye çalışmalara başladılar… Bunların hepsi açık kaynaklarda şeffaf bir şekilde basıldı… Buna plandemi demek en hafif söylem ile vicdansızlıktır. Planlanan bir şey yok ortada… Öngörülmüş ama dikkate alınmamış bir uyarının tutması söz konusu… Bunu söyleyenlere kahraman muamelesi yapacaklarına linç etmeye çalışıyorlar… Yalın gerçek sadece bu.

"AŞILARLA İNSANLARA ÇİP TAKILACAK"

Çin ilk defa virüsü izole ettiğinde genetik dizilimini herkese açık duyurdu… Bu çok rastlanan bir şey değildir. Çünkü bu paylaşım bir yarışta kopya vermek gibidir. Test, tedavi ve aşı için… Aynı şeffaflığı mRNA aşılarını geliştiren Uğur Şahin ve arkadaşları da yaptı. Yani aşının formülü açık… Yapabilen yapsın demektir bu aslında. Şuanda zaten dünyada pek çok biyoteknoloji şirketi ücreti karşılığında bu dizilimi size yapabilir. Reklamları bile var. Kitlesel üretip, pazarını garanti edebilirseniz hodri meydan. Bu kadar şeffaf yürüyen bir yarışta çip demek? Çip'in ne olduğunu ve mikroçiplerin maliyet ve uygulama alanını bilmemekten kaynaklanıyor. Sadece kıraathane muhabeti ama Kıraathane'nin asıl amacına da ters. Aslında 'kıraat=okuma' hedefinde uygun kullanılsa, bu tip fikirlere kimse meyil etmez.