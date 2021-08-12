Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği "Yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret etti.
SON DAKİKA: YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Erdoğan, "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımız açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz." ifadelerini kullandı.
"HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Başkan Erdoğan konuşmasında, aşı ile ilgili spekülasyonlara da yanıt verdi. Erdoğan, "Bir devletin görevi; vatandaşın sağlığını korumaktır, sağlığını korumak için gerekli olan neyse bunları temin etmektir. Biz bunları başardık. Bizim sağlık konusunda ulaştığımız noktaya, benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. Salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşı. Hastalığın ortadan kalkması için bağışıklık şart. Bunu aşıyla kazanacağız. Vatandaşlarıma 'sakın bu oyuna gelmeyin' diyorum. Toplumun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Cumhurbaşkanı olarak tüm vatandaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
OKULLAR ZAMANINDA AÇILACAK
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, okulların zamanında açılacağını söyledi.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.
Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.
BİLİM KURULU, EĞİTİMDE UYULMASI GEREKEN KURALLARI BELİRLEDİ
Bu konuda bilim kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.
Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır."Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'THK' tepkisi: Bu uçakları çalışamaz hale getiren sizsiniz Son dakika haberleri: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Okullar zamanında açılacak