Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ’THK’ tepkisi: Bu uçakları çalışamaz hale getiren sizsiniz

"İHTİYAÇ SAHİBİ HER KESİMİN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Salgın dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Ekonomide aldığımız hızlı tedbirlerle bu süreci olumlu geçirdik. 2020 yılını yüzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme, yılı iyi kapatacağımızın sinyalidir.

Gezi Olayları'ndan beri yaşadığımız her olayda ekonomimiz hedef alındığı halde, bu seviyedeyiz. Saanayi konusunda sıkıntımız bulunmuyor. Her ne kadar orman yangınları canımızı acıtsa da turizmde bu ivmeyi yükseltmekte kararlıyız. İhtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Hep birlikte çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirerek hedeflerimize adım adım yaklaşacağız.

Buğday'dan bakliyata çaya kadar pekçok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı.

FINDIK ALIM FİYATLARI

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.

Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz.

SPORDA TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI

Mete Gazoz, okçulukta tarih yazdı ve ilk altın madalyamızı bize getirdi. Buse Naz da kadınlarda bize ilk defa altını getirmiş oldu. İkinci Buse Naz da bize altını getiriyordu. Gerek Sürmeneli gerek Çakıroğlu ikisi de bizim altın kızlarımız.

Cimnastikte de çok ciddi neticeler aldık. 7 cimnastikçimiz finale kaldı. Ama çok sayıda madalya alamadık. Karatede de daha fazla madalya alabilirdik. Kıl payı kaçırdığımız madalyalar oldu. Bugüne kadar yaptığımız, özellikle altyapı yatırımlarımız boşa çıkmadı. Bugüne kadarki tüm olimpiyatların üzerine çıkmış durumdayız. Türkiye'nin yeri burası değildir. Buradan almamız gereken dersleri aldık. Dünya Şampiyonası'ndan daha da başarılı olacağımızdan eminim."