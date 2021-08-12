Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ’THK’ tepkisi: Bu uçakları çalışamaz hale getiren sizsiniz

"HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İnsan hakları ihlali düşüncesine katılmıyorum. Bir devletin görevi; vatandaşın sağlığını korumaktır, sağlığını korumak için gerekli olan neyse bunları temin etmektir. Biz bunları başardık. Bizim sağlık konusunda ulaştığımız noktaya, benim diyen ülkeler ulaşamamıştır.

Salgınla mücadele elimizdeki en güçlü silah aşı. Hastalığın ortadan kalkması için bağışıklık şartı. Bunu aşıyla kazanacağız. Vatandaşlarıma 'sakın bu oyuna gelmeyin' diyorum. Toplumun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm dünya Kovid-19'a odaklanmış, bununla mücadele ediyor. Biz de herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu aşılar insanlar üzerinde denenmeden önce güvenlik testleri de yapılıyor.

Aşısızlar daha fazla hasta oluyor veya hastalığı daha ağır geçiriyor. TURKOVAC aşısında üçüncü faz aşamasındayız. Müjdeyi yıl dolmadan alacağız inşallah.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan alacaksınız. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu ele alacağız. Yüz yüze eğitime geçebilmek temennimiz. Mahmut Bey; gerçekten 'okullarımızı açalım' diyorsa, Kabine olarak bu işe ikna olursak 'Hayırlı olsun' deriz.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK' İDDİASI

Bu Millet İttifakı'nın sorunudur. Kendi aralarında kararlarını versinler. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda konuştuk. Sağolsun Devlet Bey, fikrini daha önce açıkladı. Partimin bu konudaki fikri belli.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerde mağlubiyetle çıkmış bir kişi. Dış politika, uluslararası camiada yapılır. Bay Kemal; nerede hangi politikayı yaptık. Biz uluslararası toplantılarda dış politika ile yattık, dış politika ile kalktık"

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Son çalışmayı dün yaptık. Bu arada işin adeta koordinasyonunu yürüten arkadaşımız, bütün son bilgileri dün heyetimizden aldı. Tekrar üzerinde çalışmasını yapacak. Son bir şekle dönüştürüp heyetimize bir sunum daha yapacak. Yani özetin özeti olacak. Bize Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı MHP işin başında hazırlıklarını getirmişti. Onun üzerinde çalışıldı. Çalışmalarımız bitince Devlet Bey ile tekrar konuşacağız. Hazırlığımızı takdim edeceğiz. Ama biz muhalefet partilerinden de somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını istiyoruz.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇİM BARAJI

MHP'den arkadaşlarla benim partiden belirlediğim arkadaşlarım bir araya gelip çalışma yaptılar. Bizim 6-7 kişilik heyetimiz var. MHP'den gelen görüşü alarak değerlendirdik. Orada da inşallah bir yere varacağız.