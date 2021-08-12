CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in duyarsızlığı büyük tepki topladı: Yazıklar olsun...

Bir mahalleli, Sözen'i yangından bir gün sonra mahallede gördüğünü, evinde herhangi bir hasar var mı diye sorduğunu ve şu cevabı aldığını söyledi:

Köpeklerin ipini kesmek için kalabalıkla birlikte eve geldik. Tam dönerken jeneratör aklımıza geldi ve hortumla yangına müdahalede bulunmaya başladık. Çok şükür fazla bir hasarımız yok.