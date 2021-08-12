Son dakika: Bakan Akar’dan ’Hudut güvenliği’ açıklaması! İlave tedbirler alındı

SAVUNMA SANAYİ, ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Akar, "Ele aldığımız konularda karşılıklı olarak mutabık kaldığımızı, Pakistanlı kardeşlerimizin destekleyici tavır içinde olduklarını gördük. Hem savunma sanayi hem askeri eğitim, iş birliği konularında önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da geliştirme yönünde mutabık kaldık. İş birliğinin sürdürülmesi konusunda da anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

Pakistan ile MİLGEM Projesi'nin başarıyla sürdürüldüğünü bildiren Akar, "Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ü pazar günü İstanbul'da düzenlenecek törenle denize indireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye gönderdiği resmi davet mektubunu da görüşmeler sırasında kendisine sunma fırsatı bulduk." dedi.

Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Akar, iki ülkenin kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğunu söyledi. Milli Mücadele döneminde Pakistan'dan gelen yardımların asla unutulmadığını aktaran Akar, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek ve hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajlarını da hatırlattı.