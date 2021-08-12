Bakan Akar'dan 'Hudut güvenliği' açıklaması: İlave tedbirler alındı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut güvenliği konusunda ilave tedbirler alındığını söyledi. Afganistan'daki havalimanının işletilmesiyle ilgili de konuşan Akar "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz" dedi.