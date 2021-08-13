Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşma anı kameralara böyle yansıdı! "Allah'ım sen bizi koru"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.
VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE SAĞA SOLA KAÇTI
Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla birlikte çayın taştığı ve sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Bu arada selin geldiğini fark eden caddelerdeki vatandaşların sağa sola panik içinde kaçtığı görüntüye yansıdı.
"ALLAH'IM SEN BİZİ KORU"
Görüntüyü çeken vatandaşın ve yanındakilerin "Götürdü köprüyü, kaçın, koşun, bu ne böyle, Allah'ım sen bizi koru" şeklindeki feryatları da yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçede cuma namazı ardından yaptığı konuşmada dikkat çekmişti. Erdoğan, "Helikopterde Adil bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor.
Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor" dedi.
Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşma anı kameralara böyle yansıdı! | Video