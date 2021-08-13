Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşma anı kameralara böyle yansıdı! "Allah'ım sen bizi koru"

BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Öte yandan Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçede cuma namazı ardından yaptığı konuşmada dikkat çekmişti. Erdoğan, "Helikopterde Adil bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor.