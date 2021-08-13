Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşma anı kameralara böyle yansıdı! | Video

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüde; Ezine Çayı'nda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü. Ayrıca; selin geldiğini fark eden caddelerdeki vatandaşların panik içinde sağa sola kaçtığı görüntüye yansıdı.