İşte CHP’nin bankamatikçileri





Meclis üyelerinin de hiçbir şey yapmadan bankamatik meclis üyesi gibi maaş almaları etik de değil, doğru da değil. Seçim bölgelerinde bu kadar insanın sorunlarına eğilmezken, hiçbir projeyi hayata geçirmezken böyle bir maaş almaları vicdanlara sığmaz.