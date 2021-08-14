Son dakika: Sel felaketinde bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi. Bartın'da Ulus, Kastamonu'da Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'a bağlı Ayancık'ın selden etkilendiği bildirilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 48 kişinin, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişini hayatını kaybettiği ve Bartın'da kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" denildi.