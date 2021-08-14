Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN
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Son dakika haberleri... Sinop Ayancık'ta sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden canlı yayınla son dakika görüntüleri...