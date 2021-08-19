Rütbeleri sökülen FETÖ’cü emniyetçiler tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden daha önce rütbeleri sökülen birinci sınıf emniyet müdürleri Doğanyer ve Koman ile Necat Güran, Ali Yücel, Arif Kas, Mehmet Fasıl, Mehmet Yüksel, Miktat Yavuz, Ufuk Taşçı ve Mustafa Kaygısız cezaevine gönderildi. Yakup Aktaş ve Emin Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyerek itirafçı olmadıkları öğrenildi.

5'İ A5 KATEGORİSİNDE

Yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan şüphelilerden, rütbeleri sökülen ikinci sınıf emniyet müdürü Aktaş, üçüncü sınıf emniyet müdürü Taşçı, dördüncü sınıf emniyet müdürü Kılıç, emniyet amiri Yüksel, komiser Kas ve komiser yardımcısı Fasıl'ın, FETÖ'ye bağlılığı en üst seviye olan 'A5' kategorisinde bulunduğu ortaya çıktı. Aktaş'ın 1, Taşçı'nın 10, Yüksel'in 7, Fasıl'ın 3, Kas'ın 4 mahrem imamla HTS kaydı olduğu tespit edildi.

MAHREM İMAMLARLA OTEL KAYITLARI ÇIKTI

Tutuklanan Koman'ın 4 mahrem imamla Asya Termal Otel'de konaklama kaydı olduğu ortaya çıktı. İkinci sınıf emniyet müdürü Kaygısız'ın 4 mahrem imam, komiser Kas'ın ise 6 mahrem imamla otel kaydı olduğu kaydedildi.

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