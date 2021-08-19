Son dakika: Kabine Toplantısı kararları neler olacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?

Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.50'de başlayan Kabine Toplantısı sürüyor. Toplantıda, 'Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Türkiye Afganistan'da kalacak mı?' gibi kritik sorular yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kürsüye çıkacak ve ulusa seslenerek Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak. İşte son dakika haberinin detayları...
KABİNE TOPLANTISI 13.50'DE BAŞLADI
Doğal afetler nedeniyle bakanların bölgede oluşu Kabine'nin toplanmasını ertelemişti. İki kez ertelenen Kabine Toplantısı bugün saat 13.50'de Başkan Erdoğan liderliğinde başladı.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?
Kabine Toplantısında, "Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Türkiye Afganistan'da kalacak mı?" sorularına yanıt buldu. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması ile milyonların merak ettiği soruların yanıtlarını millete duyuracak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'nin en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz ki yüz yüze eğitim oldu. Ziya Selçuk'tan görevi devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez Bakanlar Kurulu'na katıldı. Özer, ilk toplantısında, 'Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?' sorularının yanıtını Kabine'ye sunum ile anlattı.
Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili yapılan sunum sonrası varılan kararı paylaşacak.
AŞI ZORUNLU OLACAK MI? AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ertelenen Kabine Toplantıları öncesi dahil olmak üzere birçok kez Bilim Kurulu ile bir araya geldi.
Koca, Bilim Kurulu'nun aşılamadaki son durum ile ilgili görüşlerini Kabine'ye sunumla anlattı.
Koca, aşısızların sürece etkisi ve aşının zorunlu olup olmaması ile ilgili de görüşlerini paylaştı.
Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce zorunlu aşı uygulamasına sıcak bakmadıklarını, vatandaşların rızasını kazanarak süreci yöneteceklerini bildirmişti.
Aşısızlara bir kısıtlama gelip gelmeyeceği merak edilirken, Başkan Erdoğan'ın bugün bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor. 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusunun yanıtı bugünkü Kabine Toplantısı kararları ile netlik kazanabilir.
TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA KALACAK MI?
Kabine Toplantısında konululan sıcak gündemlerden biri de Afganistan'da yaşananlar oldu. Türkiye'nin Afganistan'da askeri güç bırakıp bırakmayacağı merakla bekleniyor. Erdoğan'ın bu konuda da bir değerlendirme yapması bekleniyor.
Göç konusunda Bakan Akar'ın bir sunum yaptığı da belirtiliyor.
DOĞAL AFETLER İLE MÜCADELE
Kabine Toplantısında Ege ve Akdeniz'de yaşanan yangın felaketleri ile, Karadeniz'i vuran sel felaketleri de masaya yatırıldı. Atılacak adımlar ile gelinen son durum hakkında Başkan Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı. Erdoğan'ın burada atılacak adımlar ve gelinen son durum ile ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.