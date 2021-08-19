Son dakika: Kabine Toplantısı kararları neler olacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Kabine Toplantısında, "Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Türkiye Afganistan'da kalacak mı?" sorularına yanıt buldu. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması ile milyonların merak ettiği soruların yanıtlarını millete duyuracak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'nin en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz ki yüz yüze eğitim oldu. Ziya Selçuk'tan görevi devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez Bakanlar Kurulu'na katıldı. Özer, ilk toplantısında, 'Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?' sorularının yanıtını Kabine'ye sunum ile anlattı.

Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili yapılan sunum sonrası varılan kararı paylaşacak.